Türkiye Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

LGS nedeniyle bugün 6 saat uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

20 Haziran 2020, Cumartesi 15:06 Son Güncelleme:
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Liselere Giriş Sınavı dolayısıyla bugün uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma yasağı sınavın bitiminden 2 saat sonra sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle bugün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav ile 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

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