Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısmi kapanmaya ilişkin detayları açıkladı. Koronavirüs salgının artması nedeniyle getirilen tedbirler kapsamında seyahat kısıtlamaları da yer aldı.

KISITLAMADA SEYAHAT NASIL OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

SEYAHAT - UÇUŞ İÇİN ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen, Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

İLLERİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

İGA'DAN SEYAHAT BELGESİ AÇIKLAMASI

İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kısmi kapanma kararı nedeniyle uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayabileceklerini bildirdi.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugünden itibaren Kovid-19 önlemleri kapsamında kısmi kapanmanın gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Kısmi kapanma sürecinde yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek, havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler. Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz." denildi.

THY VE PEGASUS AÇIKLAMA YAPTI

Havayolu şirketleri ise duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız; 14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak kısıtlama süresince yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler. Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz." denildi.

Pegasus ise "14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler." açıklamasını yaptı.

OTOBÜS SEYAHATLERİNE DEVAM

Pamukkale Turizm, biletli yolcuların hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmediğini duyurdu.



