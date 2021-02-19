Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni gelişme! Bakanlıklar duyurdu...

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi.Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 638 oldu.Son 24 saatte 7 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.Test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19, vefat sayısı 27 bin 903, ağır hasta sayısı 1185 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıkma yasağı başladı. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçilerin saat 20.00'ye kadar hafta sonu ise 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'te sonlanacak. Daha önce çıkarılan genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler cumartesi ve pazar günleri 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuru yemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde, 20.00- 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Cumartesi ve pazar günleri 10.00- 24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00- 24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayiine yürüyerek gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmadığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:"Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutularak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz. Temizlik, maske, mesafe ile hep birlikte başaracağız."

YASAKLAR HANGİ ŞEHİRDE KALKACAK? EN RİSKLİ İL...

Koronavirüs yasaklarının görüşüldüğü kabine toplantısının ardından kademeli normalleşme dönemine geçileceği bildirildi. İllerin vaka ve aşı oranlarına göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak dört gruba ayrılacağının belirtilmesinin ardından yasakların hangi illerde kaldırılacağı merak konusu oldu. Prof. Dr. Vefik Arıca, 1 Mart’tan itibaren normalleşmenin hangi illerde kalkacağı ve hangi illerin riskli olduğuna dair son dakika açıklamalarda bulundu.Sabah gazetesinden Kısmet Zeynep Aktaş'ın haberine göre, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre, iller risk durumuna göre hafiften yükseğe doğru olmak üzere dört gruba ayrılacak" diyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, son dakika açıklamalarına şöyle devam etti: "1 Mart'tan itibaren 100 bin nüfusa 10'un altında pozitif vaka olan yerlerin kısıtlamaları muhtemelen kalkacak. Yüksek olan yani 100 bin nüfusta 100 kişiden fazla vaka sayısına sahip olan iller ise en yüksek risk grubuna sahip birinci grup olarak belirlenecek. Bu bakımdan grup grup normalleşme gerçekleştirilecek." dedi.

YASAKLARIN KALKTIĞI İLLERDE VAKA SAYISI ARTARSA…

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Kısıtlamaların il bazında değerlendirme sonucu kalkacak olması ödül sistemi gibi oldu. Kişiler maske, hijyen, sosyal mesafe ve dördüncü kural dediğimiz aşı uygulamasına uyarsa bu durum il bazında tabloya yansıyacağı için cafe, restoran ve kıraathaneler bu illerde açılacak. Ancak bu kurallara kişisel olarak uymazsak ve bir sonraki haftanın verileri yüksek gelirse il pandemi kurulu valilik önderliğinde toplanacak tekrar kapatma kararı alınacak. Bu nedenle bu sistemi ödül sistemi gibi düşünebiliriz." dedi.

İl bazında değerlendirmelerin hafta hafta yapılacağını belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, sözlerini şöyle sürdürdü; "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları doğrultusunda her hafta Türkiye geneli vaka sayılarını gösteren bir harita yayınlanacak. Örneğin 1 milyon nüfusa sahip bir şehir için, "100 bin kişide kaç vaka görülmüş?" bunun ortalaması alınarak değerlendirme yapılacak. Bu durum il pandemi kurullarının elini kuvvetlendirecek. Bu sayıya göre; cafe, restoran, kıraathane gibi işletmelerin durumu veya Milli Eğitim'e bağlı okulların açılması kararı verilecek. Eldeki verilerle açma kapama olacak."

EN RİSKLİ İL...

Kademeli normalleşme kararında baz alınacak iki önemli unsur aşı ve vaka sayısı olacak. İllere göre aşı uygulamalarının durumunu değerlendiren Prof. Dr. Vefik Arıca, "Aşılama nüfus sayısına göre önem kazanıyor. Örneğin İstanbul'da yapılan aşı sayısıyla nüfusu az olan bir ilde yapılan aşı sayısını karşılaştırmak yerine yüzdelik orana bakmak gerekiyor. Şu an 65 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanıyor.En çok Ankara, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlerde 65 yaş üzeri için uygulanan aşılama sayı ve yüzde olarak daha fazla. Son yapılan açıklamalara göre, Karadeniz Bölgesi özellikle de Trabzon riskli görünüyordu ancak kilometrekare bazında değerlendirdiğimizde İstanbul'da dar bir metrekarede çok yüksek sayıda insan yaşıyor. Bu nedenle birincinin Trabzon değil İstanbul olduğu açıklandı. Kilometrekare başına düşen Covid-19 pozitif sayısında lider olan en riskli il şu an İstanbul" diye konuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentlerin dört ayrı kategoride değerlendirileceği kademeli normalleşme ile ilgili, “O dört kategori ile, kentlerin ne durumda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. İl il açma/kapama uygulaması iki haftada bir değerlendirilecek. 1 Mart’tan sonra, herkes kendi ilinde kafe restoran açılmalı mı açılmamalı mı söyleyecek” dedi.Bakan Koca, Kabine toplantısı öncesinde, Milliyet’in de içinde bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Koca, vaka ve aşılama oranlarına göre, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması, restoran ve kafelerin açılması, yüz yüze eğitimin başlaması için mart ayı ile birlikte başlayacak kademeli normalleşmenin ayrıntılarını paylaştı.Kentleri dört ayrı kategoride (düşük, orta, yüksek ve çok riskli) değerlendireceklerini belirten Koca, “O dört kategori ile, kentlerin ne durumda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. İller bazında tedbirleri daha çok somutlaştırıp, açılım ya da kapamayı ona göre yapmayı düşünüyoruz.İl il açma/kapama uygulaması iki haftada bir değerlendirilecek. 1 Mart’tan sonra, herkes kendi ilinde kafe-restoran açılmalı mı açılmamalı mı söyleyecek, bize ihtiyaç kalmayacak. İllere göre harita olarak vaka ortalamasını da haftalık açıklamaya devam edeceğiz” dedi.

37 İLDE MUTASYON

En son 196 olarak açıklanan Türkiye’deki mutasyonlu virüsle ilgili Koca, “Hem il sayısı hem de oran olarak giderek artıyor. Şu an 37 ilde mutasyon var. Yayılımı fazla. Ancak hastalık etkisi artmış ya da azalmış değil” diye konuştu.

“Karadeniz kentlerindeki vaka sayılarında artış görülüyor. Sebebi ne” sorusu üzerine Koca, “Mutasyonla ilgi değil. Tamamen o bölgedeki hareketlilik veya o bölgedeki il bazında denetim dahil olmak üzere birçok faktör etkili olabilir” yanıtını verdi.Bakan Koca, şunları kaydetti: “Genel olarak söyleyeyim. Bilim Kurulumuz, biz, salgının boyutunu, hangi tedbirlerin alınması gerektiğini, nasıl bulaşın olduğunu, her gün anlatmaya devam ediyoruz.

Salgının seyri, bulaşıcılığı bir araya gelmekle, kapalı ortamda bulunmakla, insandan insana geçildiği için, maske dahil bir takım tedbirleri devre dışı bıraktığımızda, bu salgının arttığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bütün 83 milyon buna hassasiyetle odaklanmalı. Herkes için söylüyorum.”

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında geçen haftaya göre, her 100 bin kişide vaka sayısı en çok artan illerin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olduğunu bildirdi. Koca, Twitter hesabından, bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan 5 ile ilişkin tabloyu paylaştı.Koca, paylaşımında “Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz” İfadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü kabine toplantısının ardından, 1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşme sürecinin başlayacağını, illerin Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre dört gruba ayrılacağını açıklamıştı.

ALGORİTMA HAZIR

İllerin risk grubunu netleştirecek kriterlerin yer aldığı algoritma taslağı hazırlandı. Kısa süre içerisinde yayımlanması beklenen algoritmanın içerisinde, illerdeki vaka sayıları, aşılama oranları, yoğun bakım kapasitesinin doluk oranı, servis yatışları ve doluluk oranları gibi temel kriterler yer alacak.Bu temel kriterlerin yanı sıra başka alt ölçütler de, risk gruplarının tespitinde etkili olacak. Örneğin, risk durumunun belirlenmesinde kriter olarak yer alması beklenen yüz bin nufusta yeni çıkan vaka sayısının yanı sıra, o ildeki PCR pozitiflik oranının artış yönünde mi yoksa düşme yönünde seyrettiğine de bakılması bekleniyor.

PUANLAMA SİSTEMİ

Tüm bu veriler ve kriterler ışığında bir puanlama yapılacak. Puanlama sistemine göre de kısıtlama ve normalleşmeye ilişkin kararlar netleştirilecek. Bakanlığın ayrıca, düşük riskli ilde normalleşme ile ilgili hangi adımlar atılabileceği, yüksek riskli ilde ilave ne tür kısıtlamalara gidileceğine ilişkin bilgileri de açıklayacağı ifade ediliyor.1 Mart itibarıyla başlayacak yeni dönemde, olası bir suistimalin önüne geçilmesi açısından illerin vaka sayılarının açıklanması illere bırakılmayacak. Sağlık Bakanlığı verileri merkezden açıklamaya devam edecek.Yine yayınlanacak algoritmaya göre hangi ilin hangi risk kategorisinde yer aldığını da bakanlık belirleyecek. Kontrollü normalleşme döneminde kısıtlamaların illerdeki tabloya göre gevşetilip sıkılaştırılacak olmasının, önlemlere uyma konusunda vatandaşları teşvik edeceği düşünülüyor.