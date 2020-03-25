Türkiye Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye para cezası

Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye para cezası

Türkiye

Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye para cezası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, corona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü 7 kişiye 392'şer lira ceza uygulandı.

25 Mart 2020, Çarşamba 23:33 Son Güncelleme:
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Ereğli Kaymakamlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için alınan tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Tespit edilen 7 vatandaşa Kabahatler Kanunu’na göre 392'şer lira para cezası kesildi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara idari para cezası uygulamaya başladıklarını belirterek, "65 üstündeki vatandaşlarımıza idari para cezası kesmeye başladık. 7 kişiye cezai yaptırım uyguladık. Biz artık sokakta gördüğümüz 65 yaş üstü vatandaşımıza para cezası keseceğiz. Tabii ki vatandaşımıza ek bir külfet gelmesini istemiyoruz. Ama diğer vatandaşlarımızı da korumak zorundayız" dedi.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak)(DHA)

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