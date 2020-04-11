Türkiye Sokağa çıkma yasağını yangın izlemek için deldiler

Sokağa çıkma yasağını yangın izlemek için deldiler

Türkiye

Sokağa çıkma yasağını yangın izlemek için deldiler

İstanbul Bağcılar'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülse de vatandaşlar sokağa çıkma yasağını delerek ekiplerin çalışmasını izledi.

11 Nisan 2020, Cumartesi 15:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bağcılar Fatih Mahallesi Cami Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 3. katındaki elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Daireye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan yangını gören çevredekiler sokağa çıkma yasağına rağmen binanın önüne akın etti.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyen çok sayıda kişi polis ekiplerinin uyarılarının ardından dağıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Öte yandan; Bağcılar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Bağcılar'da bulunan meydanlar ve bazı yolların, yaya giriş çıkışına kapatılmasına karar verdi.

DHA


İlgili Haberler
ABD’de corona virüs vaka sayısının artması hayatı nasıl etkiliyor?


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Yok öyle bir vatanseverlik, milliyetçilik!
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
“Adaptasyon yeteneği Türkiye’yi ayrıştıracak”
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Korona günlerinde ev hali
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gizli gizli alışveriş yaparlarken polis bastı