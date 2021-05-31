Sokağa çıkma yasakları hafta içi ve hafta sonu nasıl olacak? Yeni kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Sokağa çıkma yasakları ile ilgili son dakika kararı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrasında kademeli normalleşmenin yeni adımlarını duyurdu. Sokağa çıkma yasakları ile ilgili saatler ve günler değişti. İşte sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili yeni detaylar…
31 Mayıs 2021, Pazartesi 20:34 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin merakla beklediği kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi, kafe-restoranların açılması, yüz yüze eğitim, düğün nişan törenleri gibi önemli başlıkların yer aldığı koronavirüs yasakları ile ilgili normalleşmenin yeni adımlarını açıkladı
Sokağa çıkma yasakları ile ilgili Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:
Şimdi Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
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