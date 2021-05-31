Türkiye'nin merakla beklediği kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi, kafe-restoranların açılması, yüz yüze eğitim, düğün nişan törenleri gibi önemli başlıkların yer aldığı koronavirüs yasakları ile ilgili normalleşmenin yeni adımlarını açıkladı

Sokağa çıkma yasakları ile ilgili Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

Şimdi Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

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