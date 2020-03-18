Sokak kedileri için dükkanını kapatmıyor

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde turistik hediyelik eşya dükkanı sahibi Halis Mutlu, iş yerini açtığı 6 yıldır mahalledeki sokak hayvanlarına bakıyor. Mahalledeki turistik işletmeler, turizm sezonunun bitiş ayı olarak kabul edilen kasım ayında kepenklerini indiriyor ancak Mutlu, her sabah iş yerini açarak kedileri besliyor, yavrulayan kedileri ise dükkanına alarak orada barınmasını sağlıyor. Dükkanının etrafındaki tüm kedilere isim veren Halis Mutlu’yu gören kediler ise onun iş yerine gelmesiyle birlikte etrafına toplanıyor.

Hayvanların yaşı ve durumuna göre çeşitli mamalarla sokak kedilerini besleyen Halis Mutlu ayrıca kedileri veterinere de kontrol ettirerek sağlıklarını da takip ediyor. Akşam saatlerine kadar sokak hayvanlarıyla ilgilenen Mutlu, mahallenin belirli noktalarına da kedi, köpek maması bırakarak diğer hayvanlara da yardım etmeye çalışıyor.

'Her gün gelip kedileri beslerim'

Sokak hayvanlarına turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Halis Mutlu, yaptığının bir iyilik değil insanlık görevi olduğunu söyledi. Mutlu, 'Kedilere olan sevgimden dolayı sezon kapanmasına rağmen dükkanımı kapatmıyorum. Ufak bir hediyelik eşya dükkanım var. Sezon bittikten sonra da ben her gün gelir bu kedileri beslerim. Dükkanı açıyorum, içeri geliyorlar, dükkanın içine yavruluyorlar, onları ısıtıyorum, besliyorum. Ben gelmeden önce bu sitede hiçbir kedi yoktu. Ben olmadığım zaman kovalıyorlar ama benden çekindikleri için artık kimse dokunamıyor' dedi.

Sağlığı el verdiğince sokak kedilerine yardım edeceğini anlatan Mutlu, 'Şu anda yaklaşık 20-25 kedi var. Her gün 09.00’da geliyorum. Bunlar beni burada bekliyor. Kedileri ısıtıp karınlarını doyuruyorum. Hasta olan varsa kendi imkanlarımca onları tedavi ettirmeye çalışıyorum' diye konuştu. (DHA)

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