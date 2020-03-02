Sokak köpeği gülümsemesi sayesinde yuva buldu
Staffordshire cinsi köpekler kavgacı ve agresif tavırlarıyla biliniyor. Bu nedenle barınaklar onları bünyelerine aldıkları zaman tedirgin oluyorlar. Ancak Sybil isimli staffordshire cinsi sokak köpeği, içten gülümsemesi sayesinde kendine yuva buldu. Twitter'da kısa sürede viral haline gelen Sybil, herkesi kendine aşık etti.
02 Mart 2020, Pazartesi 11:31 Son Güncelleme:
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Staffordshire cinsi köpek Sybil, Londra'daki All Dogs Matter ismli barınağa geldiğinde, herkes onun yuva bulmasının zor olacağını düşündü. staffordshire cinsleri, barınaktaki diğer köpeklerle pek anlaşamaz ve hep kavga çıkarırlar. Bu özelliklerinden dolayı çoğu barınak staffordshire cinsi köpeklerle sorun yaşayacaklarını bilir. Sybil ise sevimli gülümsemesi sayesinde barınakta fazla uzun kalmadı. Barınak görevlileri, gülümseyen köpeğin fotoğrafını Twitter'a koydu. Kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaşan Sybil'i Frankie Murphy isimli bir hayvansever sahiplendi.
Frankie Murphy, 'Twitter'da çok ilgi gördüğünü fark etsek de hemen barınakla temasa geçtik. Onu ziyarete gittiğimizde adeta aşık olduk. Orada bekleme odasında oturuyorduk ve bizi görünce çok heyecanlandı' dedi.
https://twitter.com/AllDogsMatter/status/1233022493721493504
Murphy ailesi, Sybil'i evine kabul etti ve Sybil gülümsemeyi hiç bırakmadı. Frankie, 'Babamı küçük bir gölge gibi takip ediyor ve hiç havlamıyor. Komşularım yeni bir köpeğimiz olduğunu bile bilmiyorlardı çünkü çok sessizdi. O da çok zeki ki, arka kapımızı açmayı başardı. Sapa ulaşacak kadar uzun değil ama burnuyla itip açabiliyor' dedi.
Sybil şimdi yeni evinde çok mutlu.
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