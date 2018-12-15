Sokak ortasında 10 yaşındaki çocuğun gözü önünde vuruldu

Gaziantep'in Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi üzerinde 20 metre aralıklarla 2 ayrı iş yeri bulunan tesisatçı Abbas Y (30), iş yerine gelen ve kimliği belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

İddiaya göre iş yerinin dışında da tartışmaya devam eden Abbas Y. pompalı tüfeği almak amacıyla diğer iş yerine doğru koşmaya başladı. Tartıştığı kişiler tarafından arkasından açılan ateş sonucu yaralanan Abbas Y, sokak ortasında yere düştü.

OĞLUNU YERDE GÖRÜNCE...

Abbas Y, olay anına tanık olan bir çocuğun hemen önünde yere yığıldı. Olay sonrasında kimse bir süre yaralının yanına yaklaşamazken, babası Zeki Y. ise yerde yatan oğlunu görünce eline aldığı pompalı tüfekle saldırganların peşinden koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abbas Y. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan şahıs hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak inceleme yaptı.