Türkiye Sokak ortasında bıçak, taş ve sandalyeli kavgası kamerada

Sokak ortasında bıçak, taş ve sandalyeli kavgası kamerada

Türkiye

Sokak ortasında bıçak, taş ve sandalyeli kavgası kamerada

Iğdır'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan bıçak, taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

23 Ocak 2022, Pazar 16:18 Son Güncelleme:
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Iğdır'ın Emek Mahallesi Fatih Caddesi Halfeli Çayevi önünde meydan gelen olayda aralarında alacak meselesinden husumet olduğu öne sürülen iki grup, sokak ortasında karşılaşınca tartışmaya başladı.



Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bazı kişilerin ise iş yeri önündeki sandalyeleri alıp, birbirlerine vurması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Olay sonrası kaçarak yaşadıkları apartmana giren kardeşler Erkan ve Serkan Demir binaya girmek isteyenlerin üzerine taş ile mermer atarak yaraladı. Kavgada bıçakla göğsünden yaralanan Uğur S. ile karın boşluğundan yaralanan Ömer S. Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Aynı olayda Mustafa S., kafasından ve sol elinden, Sadık S. ile İbrahim D., de kafasından yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

Polis, Demir kardeşleri yakalayarak gözaltına aldı. Savcılıkta ifadeleri alınarak mahkemeye sevk edilen Erkan Demir 3 ay ev hapsi ve yurt dışı yasağı cezasına, Serkan Demir ise bıçakla yaralama suçundan tutuklandı.

Özkan AYDIN/ IĞDIR (DHA)

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