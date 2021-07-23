Türkiye Sokak ortasında öldürüldü! Köpeği başından hiç ayrılmadı

Sokak ortasında öldürüldü! Köpeği başından hiç ayrılmadı

Türkiye

Sokak ortasında öldürüldü! Köpeği başından hiç ayrılmadı

Gaziantep'te, köpeği ile birlikte kaldırımda yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hakan Durmaz (35) yaşamını yitirdi. Hakan Durmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yanında bulunan köpeği ise cansız bedenin başından ayrılmadı.

23 Temmuz 2021, Cuma 01:00 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Üniversite Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Hakan Durmaz'ın yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlarla ensesinden vurularak yere yığılan Durmaz’ı görenlerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrollerde Hakan Durmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hakan Durmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yanında bulunan köpeği ise cansız bedenin başından ayrılmadı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP(DHA)

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