Güney Amerika ülkesi Ekvador COVID-19 pandemisi nedeniyle büyük bir kriz yaşıyor. Yetkililer Ekvador'da corona virüs ölümleriyle başa çıkmaya çalışırken cesetler yol kenarında çürümeye bırakılıyor. Ülkenin Guayaquil şehrinde en az 150 ceset ya sokak ya da evlerinde çürümeye bırakıldı.

Yetkililerin alması umuduyla yol kenarlarına ve sokaklara bırakılan cesetler, temizleme işleminin 3 gün sürmesi nedeniyle çürümeye başladı. Sokaklarda veya evlerde en az 150 cesdin çürümeye başladığı bildirildi.

Yetkililer, bu hafta başında cesetlerin en az 150'sini toplamayı başardı, ancak ölülerin kaçının salgının kurbanı olduğunu açıklamadı. Vatandaşların sosyal medyada sokaklardaki cesetlerle ilgili fotoğraf ve videolar paylaşmasının ardından Ekvador Başkan Yardımcısı Otto Sonnenholzner özür dilediklerini açıkladı.

Ülkenin virüsle mücadele çalışmalarını yürüten Başkan Yardımcısı Sonnenholzner yerel medyaya yaptığı açıklamasında, "Asla gerçekleşmemesi gereken şeyler gördük, hepinizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.









Guayaquil Belediye Başkanı, ülkede tabut fiyatlarının çok pahalı olmasından dolayı tabut sıkıntısı yaşandığını açıkladı.

Ekvador'da tabut bulamayan insanlar karton kutularla naaşlarını taşımaya çalışıyor. Ülkenin en büyük cenaze işleri şirketinin Santiago Olivares, şirketinin kapasitesinin gelen talebe yetişmesinin imkansız olduğuna dair bir açıklamada bulundu. Olivares, "Siparişlere yetişemiyoruz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle tabut yapmada kullandığımız ahşap ve metal hammaddeleri sağlayamıyoruz" dedi.

Guayaquil Belediye Başkanı twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karton tabutlar, salgın sırasında ölen insanlar için onurlu bir mezar sağlamada çok yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ekvador'daki pandemide şu ana kadar 180 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 646 vaka olduğu bildirildi.

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