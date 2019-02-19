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Sokaklarda yaşayan 79 yaşındaki kadına belediye sahip çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 2 aydır sokaklarda kaldığı öğrenilen 79 yaşındaki Fatma isimli kadın, zabıta ekipleri tarafından İznik Belediyesi Sosyal Tesisleri’ne yerleştirildi

19 Şubat 2019, Salı 22:23
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Sokaklarda yaşayan 79 yaşındaki kadına belediye sahip çıktı

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Beyler Mahallesi’nde sokakta yaşlı bir kadının kaldığı ihbarını alan İznik Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti.

Kapalı pazar yerine gelen ekipler, soyadı öğrenilemeyen ve 79 yaşında olduğu belirtilen Fatma isimli yaşlı kadını İznik Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne yerleştirdi. Kadının bakımına burada devam edileceği belirtildi.

2 AYDIR SOKAKTA KALIYOR

Beyler mahallesi sakinleri, yaklaşık 2 aydır yaşlı kadının camide ve sokaklarda kaldığını ve yemek ihtiyaçlarını da kendilerinin karşıladığını belirttiler.

Ailesi olup olmadığı konusundaki sorulara cevap alamadıklarını kaydeden mahalle sakinleri havaların soğuması nedeniyle zabıta ekiplerine haber verdiklerini söylediler.


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