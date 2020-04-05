Sokaklardan corona virüsten ölenlerin cesetleri toplanıyor

Dünya genelinde corona virüse yakalananların sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Yeryüzündeki vakaların dörtte birinden fazlasının görüldüğü ABD'de ise, pozitif sonuç veren testlerin sayısı 311 bini buldu.

Virüsün ABD'de en hızlı yayıldığı kent olan New York'ta ise, Brooklyn'deki bir hastaneden gelen fotoğraflar yalnızca ülkeyi değil dünyayı çalkaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, olağan hale gelen günlük basın toplantısında bugüne kadar en karanlık tabloyu çizip "Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak" dedi.

Washington yönetiminin eyaletlere yardım odaklanacağını belirten Trump, New York kentinde 1000 asker konuşlandırdıklarını açıkladı. ABD lideri, askeri personel arasında doktorların ve hemşirelerin de olduğu bilgisini verdi. ABD'de yalnızca üç günde vaka sayısı yaklaşık 100 bin arttı, can kayıpları ise 8 bin 500'ü geçmiş durumda. Son 24 saatte 1300'ü aşkın insan hayatını kaybetti.









New York Brooklyn'deki Wyckoff Hastanesi'nde corona virüsten ölenlerin cesetleri koridorlarda bekletiliyor. Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda, cesetler daha sonra görevliler tarafından aşağıya taşınıyor. Hastanenin arka tarafında bekleyen geçici morga götürülen cesetlerin, turuncu torbalarda raflara üst üste konulduğu görülüyor.









Guayagil'de bir haftayı aşkın bir süredir yalnızca corona virüsten ölenlerin değil diğer ölülerin de cesetleri toplanamıyor. Öyle ki, kapı önüne konulan cesetlerin kokusu tüm sokağa yayılıyor ve sokakta yürüyen insanlar burunlarını kapatarak geçmek zorunda kalıyor.





Reuters haber ajansı, kentteki cesetlerin nasıl toplanıdığını gösteren fotoğrafları dünyaya geçti. Fotoğraflarda, koruyucu kıyafet giymiş görevlilerin cesetleri taşıma paletine koyarak sokaklarda sürüklediği görülüyor.









Toplanan cesetler ise, bir ağacın altında biriktiriliyor. Ekvador'da şimdiye kadar 318 hasta corona virüsten hayatını kaybetti.

Reuters, Ekvador hükümetinin yüzlerce kurbanın cesetlerini Guayagil'deki dev soğutuculu konteynerlere koyduğunu bildiriyor.

12 metre uzunluğundaki dev soğutuculara yüklenen cesetlerden 150'si şimdiye kadar gömülmüş durumda.

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