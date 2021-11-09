Türkiye Sokakta kurşun yağdırdılar! Husumetli iki grubun kavgasında kan aktı

Sokakta kurşun yağdırdılar! Husumetli iki grubun kavgasında kan aktı

Türkiye

Sokakta kurşun yağdırdılar! Husumetli iki grubun kavgasında kan aktı

Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheleri yakalamak için araştırma başlattı.

09 Kasım 2021, Salı 22:56 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 595'inci sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, aynı sokak üzerinde karşılaştı. Grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ile tabancaların kullandığı kavgada 2 kişi vücutlarına isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda pompalı tüfek kartuşu ile kovan bulundu

Kısa sürede olay yerine gelen polis, gruba müdahale etti. Yaralı 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda pompalı tüfek kartuşu ile kovan buldu. Yapılan incelemenin ardından mermi çekirdekleri incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Hastaneye götürülen iki yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlattı. 

Burak EMEK/DİYARBAKIR (DHA)

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