Türkiye Şoke eden olay! Okul müdürü sulama havuzunda ölü bulundu

Şoke eden olay! Okul müdürü sulama havuzunda ölü bulundu

Türkiye

Şoke eden olay! Okul müdürü sulama havuzunda ölü bulundu

Manisa'da Demirci Anadolu Lisesi'nin müdürü 59 yaşındaki Necmi Ünlü, sulama havuzunda ölü bulundu. 3 çocuk babası Ünlü'nün ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

24 Mart 2021, Çarşamba 17:10 Son Güncelleme:
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Demirci ilçesinde tarlalarından dönen bir çifti, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki çeşmede çizmelerini temizlemek istedi. Çift, çeşmenin arka tarafındaki sulama havuzunda bir erkek cesedi olduğunu fark edip, polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, 2,5 metre derinliğindeki sulama havuzundan çıkartılan cesedin, Demirci Anadolu Lisesi Müdürü Necmi Ünlü'ye ait olduğunu belirledi.

Havuza düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen 3 çocuk babası Ünlü'nün cenazesi, polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Manisa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Necmi Ünlü'nün ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Kamil AKYOL/ DHA

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