Türkiye Şoke eden olay! Yanlış kişinin cenazesi gönderildi

Şoke eden olay! Yanlış kişinin cenazesi gönderildi

Türkiye

Şoke eden olay! Yanlış kişinin cenazesi gönderildi

Cenaze aracıyla Siirt'e getirilen tabuttan İstanbul'da hayatını kaybeden kadının naaşı yerine bir başka kişiye ait cenaze çıktı.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 19:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gurbet Dadan'ın cenazesi, işlemlerin ardından oğlu Ercan Dadan'a teslim edildi. Yakınları tarafından Küçükçekmece'den alınan tabut İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait cenaze aracıyla Siirt'e getirildi.

Dadan'ın yakınları, Siirt Sancaklar Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılınması için teslim aldıkları tabutu açınca cenazenin Gurbet Dadan'a ait olmadığını gördü.

Dadan'ın yakınları ile cenaze aracı görevlisi arasında tartışma yaşandı.

''MAĞDUR OLDUK''

Gurbet Dadan'ın oğlu Ercan Dadan, yaşananlara tepki göstererek içinde dört cenazenin daha olduğu aracın İstanbul'dan Sakarya'ya, Sakarya'dan da Siirt'e geldiğini söyledi.

Dadan şunları söyledi:

"Annemin cenazesini kendi elimle teslim aldım. Evraklarını da aldım. Küçükçekmece'den Siirt'e getirilmek üzere cenaze aracına alındı. Ambulansa 4 cenaze daha alındı. Son cenaze Siirt'e getirildi. Burada cenazeyi açtığımda anneme ait olmadığını gördüm. Cenazeyi diğer illerde karıştırdılar ve mağdur olduk."

Öte yandan henüz kime ait olduğu belirlenemeyen naaş cenaze aracıyla geri gönderilirken ailesi, Gurbet Dadan'ın cenazesinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA

İlgili Haberler
Mersin’de plajlar turistlere kaldıMSB duyurdu: Pençe- Yıldırım bölgesinde ele geçirildi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
“Rusya’dan KKTC hamlesi gelebilir”
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Bu kadarı yeter
Rauf Tamer
Murat Çelik
Ayvalık’tan mesaj var: Kapanma tatil değil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Kapanmaya hazır mıyız?
Şirin Sever
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri'nden sağlık çalışanlarına ceza kesildiği iddiasına yalanlama