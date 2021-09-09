Türkiye SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları yine hayran bıraktı

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları yine hayran bıraktı

Türkiye

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları yine hayran bıraktı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekipleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde coşkulu bir gösteri sundu.

09 Eylül 2021, Perşembe 23:06 Son Güncelleme:
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Şehrin kurtuluşunun 99'ncu yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, gökyüzünde devam etti.

Bu yıl "İzmir Airshow" adı altında Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Saygı duruşuna 9 polis helikopteri de İzmir Körfezi üzerinde asılı durarak iştirak etti.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerinin kent semalarındaki heyecan veren şovuna, İzmirliler ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Etkinlikler kapsamında Hürkuş, Polis Havacılık Üzüm Salkımı ve Çelik Kanatlar gösterileri de sunuldu.

Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları ile Kordonboyu'nda toplanan çok sayıda vatandaş gösterileri alkışlarla izlerken, balkon, pencere ve çatılarda da kalabalıkların oluştuğu gözlendi.

AA

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