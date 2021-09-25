SOLOTÜRK yine nefesleri kesti! İlgiyle izlediler

Malta adasında her yıl eylül ayında düzenlenen Uluslararası Hava Şovu'nun bu seneki organizasyonuna, bu yıl kuruluşunun 10'uncu yılını kutlayan Türk Hava Kuvvetleri'nin F16 muharip uçağıyla tek kişilik gösteri icra eden SOLOTÜRK ekibi de katıldı.

Organizasyonun ilk gününde ada açıklarında sahne alan Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan komutasındaki SOLOTÜRK, gösterisiyle Maltalıların büyük beğenisini topladı.

İzleyenler, SOLOTÜRK'ün manevralarını heyecanla takip ederken, sık sık alkışladı. SOLOTÜRK ekibinin gösterisini, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı da takip etti.

SOLOTÜRK, Uluslararası Hava Şovu kapsamında yarın bir gösteri uçuşu daha yapacak.

Hava şovunda, SOLOTÜRK dışında Fransa'nın Rafaele muharip uçağı solo gösteri yaparken, İngilizler'in "Red Arrows (Kırmızı oklar)" akrobasi timi de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

AA



