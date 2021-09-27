Dünya SOLOTÜRK'ün gösterisi Maltalıların beğenisini topladı

SOLOTÜRK'ün gösterisi Maltalıların beğenisini topladı

Dünya

SOLOTÜRK'ün gösterisi Maltalıların beğenisini topladı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Uluslararası Malta Hava Şovu'nda ikinci gösterisini yaptı.

27 Eylül 2021, Pazartesi 00:58 Son Güncelleme:
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Malta Adası'nda her yıl eylül ayında yapılan ve bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Hava Şovu'nun ikinci gününde, SOLOTÜRK ekibi Buggiba kenti ve St. Paul Körfezi üstünde bir gösteri uçuşu daha gerçekleştirdi.

Sıcak havaya rağmen Maltalıların büyük ilgi gösterdiği organizasyonda, Hava Pilot Binbaşı Emre Mert komutasındaki SOLOTÜRK, gösterisini sergiledi.

İzleyenler, SOLOTÜRK'ün manevralarını dikkatle takip ederken sık sık alkışladı. 

Diğer yandan, Maltalıların SOLOTÜRK logolu ürünlerin satıldığı standa da yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

AA

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