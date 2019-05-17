Soluk borusuna kaçan mama Yiğit bebeği öldürdü!
Aydın’ın İncirliova ilçesinde soluk borusuna mama kaçan 3 aylık Yiğit Savaş, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi
Sabah annesinin karnını doyurmaya çalıştığı 3 aylık Yiğit Savaş’ın soluk borusuna, mama kaçtı. Ailesi, bebeğin nefes almakta zorlanması üzerine sağlık ekibini arayarak yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin ambulansa aldığı Yiğit bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Bebeklerinin öldüğünü öğrenen aile bireyleri, büyük üzüntü yaşadı.
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)