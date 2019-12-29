Somali'de hayatını kaybeden iki Türk vatandaşının cenazesi geldi
Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesini ve 16 yaralıyı getiren uçak Ankara'ya indi.
Sağlık Bakanı Koca, Somali'deki patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili'nin uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da ikisi Türk vatandaşı en az 79 kişinin öldüğü bombalı saldırı gerçekleşmişti. Yaralananlara yardım amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye uçak göndermişti.
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