Somali'de hayatını kaybeden iki Türk vatandaşının cenazesi geldi

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesini ve 16 yaralıyı getiren uçak Ankara'ya indi.

29 Aralık 2019, Pazar 21:34 Son Güncelleme:
A A
Somali'de hayatını kaybeden iki Türk vatandaşının cenazesi geldi

Sağlık Bakanı Koca, Somali'deki patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili'nin uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

#olayıngeçmişi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da ikisi Türk vatandaşı en az 79 kişinin öldüğü bombalı saldırı gerçekleşmişti. Yaralananlara yardım amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye uçak göndermişti.

Bu haberi de okudularBakan Koca: Yaralıları taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti




Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Tunceli’de Gağan etkinliği! Yeni yılı böyle karşılıyorlar