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Somali'de Türkiye Maarif Vakfı aracına saldırı: 3 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

26 Eylül 2019, Perşembe 13:48 Son Güncelleme:
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Somali'de Türkiye Maarif Vakfı aracına saldırı: 3 yaralı

CNN Türk canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Herhangi bir can kaybımız yok. Bir zırhlı aracımız okul kapısı arasında hareket ederken patlama olduğu bilgisi var. Yaralıların ciddi sağlık durumları yok. Birisi güvenlik ikisi eğitim personeli olmak üzere 3 personelimiz yaralandı. Ucuz atlattığımızı düşünüyoruz." dedi.

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