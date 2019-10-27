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1992 yılında Somali'deki iç savaştan kaçan 5 yaşındaki Anisa Ibrahim ve ailesi, uzun süre Kenya'daki mülteci kamplarında yaşadı.





Anisa, CNN'e verdiği röportajda "Kamplar çok küçüktü ve çok fazla insan vardı. Biz daha şanslı olanlardandık ama buna rağmen yoksulluk, yetersiz beslenme, salgınlar ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyorduk" dedi.





Kaderin cilvesi

Anisa ve ailesi birkaç sene içerisinde ABD'ye taşınma şansı yakaladı. Anisa ve ağır kızamık geçiren küçük kardeşi, Seattle'daki Harborview Tıp Merkezi Pediatri Kliniği'nde tedavi edildi. İki kardeş de hayatta kaldı.





20 yılı aşkın süre sonra Anisa, artık bir doktordu. Kaderin cilvesi bu ya, Seattle'da çalışmaya başladı ve Harborview Tıp Merkezi'nde, çocukken tedavi gördüğü klinikte direktör oldu.





Anisa bu olayla ilgili, "Ben o insanlar arasından bir istisna değilim. Bana sunulan fırsatlara sahip olamayan milyonlarca mülteci var. Eğer aynı imkanlar onlara tanınsaydı onlar da inanılmaz şeyler başarırdı." diyor.





"Hayali doktor olmaktı"

Birçok çocuk gibi Anisa'nın hayali de doktor olmaktı. 6 yaşındayken geldiği klinikte onu tedavi eden emekli Profesör Doktor Elinor Graham, Washington Üniversitesi'nde çocuk doktorluğu yapıyordu.





CNN'e konuşan Graham, "Kliniğe gelen her çocuğa büyüdüğünde ne olmak istediğini sorardım. Anisa 10 yaşındayken bize gelmişti. Bana tıpkı benim gibi bir çocuk doktoru olmak istediğini söylemişti." dedi.





Anisa ise, "Mülteci bir çocuk olarak hayalinizi yaşayan birinin size inanması çok anlamlı. Doktor olabileceğime inanan ilk insanlardan biri Harborview'deki çocuk doktorum Elinor'du" dedi.





4 sene içerisinde terfi etti

Anisa Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2016 yılında çocuk doktoru olarak Harborview Tıp Merkezi'ne katıldı.





Geçtiğimiz Eylül ayında ise terfi olarak tıp direktörlüğüne yükseldi. Anisa'nın doktoru Graham, "Kliniğimiz düşük gelirli, göçmen veya mülteci ve azınlık nüfuslara hizmet veren bir klinik. Anisa burası için mükemmel bir lider" dedi.