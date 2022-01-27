Yemek Sömelek köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta sömelek köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Sömelek köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta sömelek köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Sömelek köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta sömelek köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Sömelek köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta sömelek köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Kanal D'nin en sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün sömelek köfte tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise sömelek köfte tarifi araştırıyor. Peki, sömelek köfte nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sömelek köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

27 Ocak 2022, Perşembe 13:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kahramanmaraş'ın meşhur lezzetlerinden birisi olan sömelek köfte tarifi, tadına doyum olmayan şahane bir lezzet. Peki, sömelek köfte nasıl yapılır? Akşam yemeklerinize lezzet katacak sömelek köfte tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

SÖMELEK KÖFTE TARİFİ

Sömelek köfte malzemeler

  • 200 gram çift çekilmiş yağsız dana kıyma
  • 1 su bardağı köftelik ince bulgur 

Bulguru ıslatmak için 

  • 1 su bardağı kaynar su
  • Yarım su bardağı irmik
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Kimyon, tuz ve karabiber

Sosu için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım yemek kaşığı domates salçası
  • 2-3 yemek kaşığı su
  • Tuz, nane
  • Üzerine çırpılmış sarımsaklı yoğurt

SÖMELEK KÖFTE YAPILIŞI

  • Bulguru sıcak suyla ıslatıp yarım saat üzeri kapağı olarak şişmeye bırakın.
  • Köftelik malzemelerin tamamını macun kıvamına gelecek şekilde çok iyi yoğurup serçe parmak kalınlığında şekillendirin.
  • Şekillendirme aşamasında yanınızda bir kap temiz su bulunsun ara ara ellerinizi ıslatırsanız daha kolay şekil verebilirsiniz.
  • Kaynamakta olan suda köfteleri 6-7 dakika haşlayın.
  • Ayrı bir tencerede tereyağını eritip salçayı kavurun. 
  • Su ve baharatını ekledikten sonra pişen köftelerinizi bu sosun olduğu tencereye alın.
  • Alt üst yapıp köftelerin sosu çekmesini sağlayın.
  • En son çırpılmış yoğurt ile servis edin.
İlgili Haberler
Borcam parfesi nasıl yapılır? Borcam parfesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktasıArnavut böreği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Arnavut böreği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası


Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Gastronominin en renkli sebzesi: Havuç
Mehmet Yalçınkaya
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (27 Ocak 2022)