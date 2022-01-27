Kahramanmaraş'ın meşhur lezzetlerinden birisi olan sömelek köfte tarifi, tadına doyum olmayan şahane bir lezzet. Peki, sömelek köfte nasıl yapılır? Akşam yemeklerinize lezzet katacak sömelek köfte tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

SÖMELEK KÖFTE TARİFİ

Sömelek köfte malzemeler

200 gram çift çekilmiş yağsız dana kıyma

1 su bardağı köftelik ince bulgur

Bulguru ıslatmak için

1 su bardağı kaynar su

Yarım su bardağı irmik

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı biber salçası

Kimyon, tuz ve karabiber

Sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım yemek kaşığı domates salçası

2-3 yemek kaşığı su

Tuz, nane

Üzerine çırpılmış sarımsaklı yoğurt

SÖMELEK KÖFTE YAPILIŞI

Bulguru sıcak suyla ıslatıp yarım saat üzeri kapağı olarak şişmeye bırakın.

Köftelik malzemelerin tamamını macun kıvamına gelecek şekilde çok iyi yoğurup serçe parmak kalınlığında şekillendirin.

Şekillendirme aşamasında yanınızda bir kap temiz su bulunsun ara ara ellerinizi ıslatırsanız daha kolay şekil verebilirsiniz.

Kaynamakta olan suda köfteleri 6-7 dakika haşlayın.

Ayrı bir tencerede tereyağını eritip salçayı kavurun.

Su ve baharatını ekledikten sonra pişen köftelerinizi bu sosun olduğu tencereye alın.

Alt üst yapıp köftelerin sosu çekmesini sağlayın.

En son çırpılmış yoğurt ile servis edin.



