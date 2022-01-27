Sömelek köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta sömelek köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Kanal D'nin en sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün sömelek köfte tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise sömelek köfte tarifi araştırıyor. Peki, sömelek köfte nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız sömelek köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
27 Ocak 2022, Perşembe 13:41 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ın meşhur lezzetlerinden birisi olan sömelek köfte tarifi, tadına doyum olmayan şahane bir lezzet. Peki, sömelek köfte nasıl yapılır? Akşam yemeklerinize lezzet katacak sömelek köfte tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
SÖMELEK KÖFTE TARİFİ
Sömelek köfte malzemeler
- 200 gram çift çekilmiş yağsız dana kıyma
- 1 su bardağı köftelik ince bulgur
Bulguru ıslatmak için
- 1 su bardağı kaynar su
- Yarım su bardağı irmik
- 2 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Kimyon, tuz ve karabiber
Sosu için;
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım yemek kaşığı domates salçası
- 2-3 yemek kaşığı su
- Tuz, nane
- Üzerine çırpılmış sarımsaklı yoğurt
- Bulguru sıcak suyla ıslatıp yarım saat üzeri kapağı olarak şişmeye bırakın.
- Köftelik malzemelerin tamamını macun kıvamına gelecek şekilde çok iyi yoğurup serçe parmak kalınlığında şekillendirin.
- Şekillendirme aşamasında yanınızda bir kap temiz su bulunsun ara ara ellerinizi ıslatırsanız daha kolay şekil verebilirsiniz.
- Kaynamakta olan suda köfteleri 6-7 dakika haşlayın.
- Ayrı bir tencerede tereyağını eritip salçayı kavurun.
- Su ve baharatını ekledikten sonra pişen köftelerinizi bu sosun olduğu tencereye alın.
- Alt üst yapıp köftelerin sosu çekmesini sağlayın.
- En son çırpılmış yoğurt ile servis edin.
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