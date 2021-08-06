Somer Sivrioğlu bir kadınla yürüyüş yaparken, gazetecilerin objektifine yakalandı. Sorulan sorunun üzerine Sivrioğlu genç kadının kız arkadaşı olduğunu ifade etti. Bu haberin ardından magazin sever pek çok kişi Somer Sivrioğlu’nun sevgilisi kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, sevgilisiyle arasında kaç yaş fark var? araştırması yapmaya başladı…

SOMER SİVRİOĞLU’NUN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Somer Sivrioğlu’nun adı yaklaşık iki yıl önce yasak aşk dedikodularına karışmış ve yaşanan çalkantılı günlerin ardından ünlü şef 18 yıllık eşi ile yollarını ayırmıştı.

Somer Sivrioğlu’nun birlikte olduğu iddia edilen kadının TV8 çalışanı olduğu, evli olduğu ve olayların ardından onun da eşinden ayrılırken aynı zamanda kanaldan da ayrıldığı iddia edilmişti.

Sivrioğlu, önceki gün aynı kişiyle Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektife takıldı.

Sıcak havaya aldırmadan yürüyüş yapan ünlü şef, soruların üzerine yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu söyledi: "Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik.” diye konuştu.

Somer Sivrioğlu’nun sevgilisinin kim olduğu ve kaç yaşında olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu,25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya geldi, 1995 yılında akademik kariyer yapmak için Avustralya'ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney'de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restoran açtı.

Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlenen Somer Sivrioğlu, 2 çocuk dünyaya geldi. Çift 18 yıl sonra boşandı.

Somer Sivrioğlu, şu anda MasterChef Türkiye'de de jüri üyeliği yapıyor.