Sömestr tatili geliyooor! Eğlence başlasın

Karda tatil keyfi

Kışın en güzel elbisesi tartışmasız kardır. Yarıyıl tatili de kışın tam ortasına rast gelince doğal olarak en çok tercih edilen tatil yerleri de ünlü kayak merkezleri oluyor. Ülkemizde, Avrupa’nın en ünlü kayak merkezleriyle boy ölçüşen onlarca kayak merkezi var. Hepsi de beş yıldızlı harika otellere sahip.

Uludağ ve Kartalkaya en popüler ve en çok tercih edilen yerler. Bu iki merkezde de yarıyıl tatilinde yer bulmak oldukça zor. Şimdiden rezervasyonunuzu yaptırın. Yer bulamazsanız üzülmeyin. Hem daha ekonomik hem de daha kolay yer bulunabileceğiniz alternatif kayak merkezleri de var. Palandöken/Erzurum, Zigana/Gümüşhane, Kartepe/Kocaeli, Sarıkamış/Kars, Erciyes/Kayseri, Bubi Dağı/Ağrı, Ilgaz/Kastamonu, Bolkar/Erzincan, Davraz/Isparta, Saklıkent/Antalya, Cıbıltepe/Kars unutulmaz kar tatili yapabileceğiniz adreslerden bazıları.

Gençler ve çocuklar kayak yapıp eğlenirken, yetişkinler de kayak merkezlerine konuşlanmış, dünya trendlerini takip eden otellerin kafeleri ve barlarında ünlü DJ’lerin müziği eşliğinde yemeklerini yiyip, içkilerini yudumlayıp, beyaz tatilin tadını çıkarabilirler.

Vizesiz yurt dışı kayak merkezleri

“Yarıyıl tatilini çoluk çocuk yurt dışında geçirelim” diye düşünenler için yakınlarda çok sayıda harika kayak merkezi var. Üstelik bütçenize uygun ve vize derdi de yok. Bu beyaz rüyayı bir kez de ülke dışında yaşamak isteyenler; Kopaonik/Sırbistan, Zabljak/Karadağ, Brezoviça/Kosova, Bukovel/Ukrayna, Bjelasnica/Bosna Hersek, Popova Sapka/Makedonya, Gudauri/Gürcistan, Mzaar Kfardebian/Lübnan ve Oukaimeden/Fas rotası çizebilirler.

Ilıman, sakin ve huzurlu tatil

Yazın turist akınına uğrayan ve milyonlarca nüfusa ev sahipliği yapması nedeniyle o kalabalık arasında güzelliklerinin farkına varamadığınız Bodrum, Çeşme, Antalya, Marmaris, Çeşme ve Kıbrıs’ı bir de kışın ziyaret etmeye ne dersiniz? Bu dönemde buralarda iklim hem daha ılıman hem de çok sakin.

Huzurlu bir tatil yapıp kafa dinlemek istiyorsanız şimdi tam zamanı. “Bu mevsimde yazlık yerde tatil yapmanın ne anlamı var?” diyorsanız işte sebepleri ve avantajları:

Hem hesaplı hem eğlenceli

En önemlisi uçak biletleri şu an oldukça uygun. Otel fiyatları da yaza oranla yüzde elli daha ucuz. Yazın kalabalıktan adım atılmayan bu beldelerin harika sokakları yürüyüş yapmak için çok elverişli. Sahilde yürüyüşler yapın, trekking rotalarında yürürken derelerin sesine kulak verin, kış zamanı açan nergisleri koklayın.

Dalından mandalina, portakal ve nar toplayın. Gün doğumunda ya da günbatımında oltayla balık tutun ve mutlaka harika günbatımını izleyin. En önemlisi balık lokantalarında tazecik ve leziz mezeler eşliğinde kendinize ziyafet çekin. Daha ne olsun?

Termal ve kaplıca tatili

Kış tatili deyince aklımıza ilk önce kayak tatili gelir. Ama karı sevmeyenler için de harika önerilerimiz var. Tatilcileri Türkiye’deki dünyanın en zengin termal ve kaplıcalarının bulunduğu özel SPA otellerine davet ediyoruz. Çocuklarınızla sağlık ve huzur dolu mineral sularla ruhunuzu dinlendirin.

Aynı zamanda bedeninizi besleyin ve yeni yerler keşfedip unutulmaz bir tatil yapın. Yalova, Tuzla, Bolu, İzmir, Afyon, Bursa, Ankara, Balıkesir, Kütahya, Hatay, Manisa, Nevşehir, Van, Ağrı ve Uşak’taki kaplıcalar yüzyıllardır misafirlerine şifa, sağlık ve huzur dağıtmaya devam ediyor.

Tatilde ebeveynlere uzman tavsiyeleri

Çocuklara hem dinlenmeli hem eğlenmeli hem de okula gittikleri dönemde zaman bulamadıkları etkinlikleri ve faaliyetleri gerçekleştirmeleri için fırsat tanıyın.

● Zayıf notlar yüzünden asla çocuğunuzun kalbini kırmayın.

● Hep güler yüzlü ve şefkatli olun.

● Tatil süresince çocuğunuzun başarısız olduğu alanla ilgili sürekli hatırlatmalar yapıp bu zamanı mutsuz geçirmesine neden olmayın.

● Tatili sürekli ders çalışarak geçirmesi için sakın baskı kurmayın.

● İyi gelen karneyi abartmadan ödüllendirin.

● Çocuğunuzu başkalarının başarılarıyla kıyaslamayın.

● Çocuğunuzu tatil sürecinde bilgisayar, telefon ve çeşitli elektronik oyun araçlarından uzak tutun.

● Ev işlerini askıya alın ve çocuğunuzla sosyal etkinliklere katılın.

● Ortak kararlarla yapılan etkinliklerden iyi sonuçlar alınmışsa çocuğunuzu ödüllendirin.

● Uyku, yemek, oyun, ödev ve dinlenme saatlerini çocuğunuzla birlikte belirleyin.

● Çalışan ebeveynlerseniz evde yarışlar düzenleyin çocuğunuzun sevdiği oyunlara eşlik edin.

● Yaşına ve yeteneğine uygun atölye etkinliklerine götürün.

● Mutlaka sevdiği arkadaşlarıyla buluşup vakit geçirmesine fırsat verin.

● Mümkünse evinizde arkadaşlarının katılacağı etkinlikler organize edin.

● Hayal gücünüzü kullanıp çocuğunuzla hayaller kurun.

● Neden başarısız olduğunu sorup bunun nasıl üstesinden gelebileceğinizi birlikte çözmeye çalışın.

● Çocuğunuzun yaşına uygun sorumluluklar ve görevler verin.

● Okulların açılmasına 3-4 gün kala uyku, yemek ve etkinlik planlamasını yeniden düzenleyin.

● Aile içi iletişimi ve yakınlaşmayı sağlamak için ailelerinizin diğer fertlerini ziyaret edin. Varsa akranlarıyla yoksa diğer aile bireyleriyle etkinlikler yapın.

● Ödül sözü varsa yerine getirin.