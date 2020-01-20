Kirli bir şömine temiz bir evi de kirli göstereceği için şömine temizliği de oldukça önemlidir. Şömineniz varsa ve şömine nasıl temizlenir öğrenmek istiyorsanız "şömine nasıl temizlenir, şömine temizleme yöntemleri" haberimize bir göz atın.

Şömine nasıl temizlenir? Şömine temizleme yöntemleri

Şömine temizlerken gözlerinizi toz kaçmaması için koruyucu kullanmanız tavsiye edilir.

Şömineyi temizlerken önüne eski kullanılmayan kıyafetler ile kaplayın. Bu sayede şömine önündeki kirin yayılmamasını ve kaplamanın lekelenmemesini sağlamış olursunuz.

Şömine içerisindeki atık maddeleri (odun, çıra, çer çöp gibi) bir çöp poşetine veya çöp kovasına alın.

Kalan tozları elektrikli süpürgeyle iyice çekin. Hazırladığınız deterjanlı suyla şömine içini iyice silin. Tek kova su yeterli olmayabilir. 2. kova suyu hazırlayın.

Temizleme işlemi bittiğinde önüne serdiğiniz kullanılmayan kıyafetleri de alıp şömine önünü de temizleyin.

Şömine kullanımı bittiğinde sürekli bu şekilde temizlerseniz şöminenizi sürekli yeni ve bakımlı gözükecektir.

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