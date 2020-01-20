Şömine nasıl yakılır? Şömine yakma yöntemleri
Evinde şömine bulunanlar ve şömine yakma tekniklerini öğrenmek isteyenler için şömineyi en pratik şekilde yakma tekniklerini araştırdık. Ateş yakmak biraz bilgi ve el becerisi ister. Sizde şömine kullanıcıysanız ve pratik şömine nasıl yakılır merak ediyorsanız "şömine nasıl yakılır, şömine yakma yöntemleri" haberimize bir göz atın.
Evinizde şömine bulunuyorsa ve şömine nasıl yakılır bilmiyorsanız "şömine nasıl yakılır, şömine yakma yöntemleri" detaylar haberimizde.
Şömine nasıl yakılır? Şömine yakma yöntemleri
- Şömine bacasının açık olduğundan emin olun.
- Şömine yakmadan önce şöminenin içerisini temizlemeniz gerekmektedir. Şömine içerisinde bulunan külleri iyice temizleyin.
- Şöminenin yanması için odun, çıra, talaş, tahta parçaları ve oduna ihtiyaç vardır.
- Odunu şöminenin tam ortasına yerleştirin ve tahta yada çıra parçalarını çadır olacak şekilde etrafına dizin. Üzerine varsa talaş serpin. Kibrit ile çıraları tutuşturun.
- Tahtalar ve odunlar iyice tutuştuğunda üzerine odun ve kömür eklemesi yapabilirsiniz.
Bu haberi de okudularSoba nasıl yakılır? Odun sobası yakma yöntemleri
Bu haberi de okudularSoba nasıl temizlenir? Odun sobası temizleme yöntemleri