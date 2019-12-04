Son 10 yıla damga vuran fotoğraflar seçildi

Son 10 yılın zirvesine oturan en iyi fotoğraflar seçildi.

1-Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet olarak tarihe geçen Oscar Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı 14 Şubat 2013'te Pretoria'daki evinde "dikkatsizlik sonucu öldürmekten" 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

29 yaşındaki Pistorius, mahkemedeki ifadesinde evine zorla girildiğini düşünerek kilitli olan tuvaletin kapısından ateş ettiğini ve o sırada kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu savunmuştu. Güney Afrikalı paralimpik sporcunun, kalan 4 yıllık cezasını amcasının evinde gözetim altında geçirmesi kararlaştırılmıştı.

Güney Afrika Yargıtay Ceza Dairesinin, "ihmal sonucu öldürmek"ten aldığı cezayı yetersiz bulup "öngörülen fakat planlanmayan cinayet"e dönüştürülmesine hükmettiği Pistorius hakkındaki dava, yeniden açılmış ve paralimpik sporcu 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

15 Haziran 2016'da çekilen bu fotoğrafta Oscar Pistorius, yeniden yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına katılıyor.

2- Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

3-"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya, 11 Mart 2011'de tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşamıştı. Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan dev tsunami, 18 bin kişinin yaşamını yitirmesine, binlercesinin yaralanmasına ve ülkenin kuzeydoğu kıyılarında büyük hasara yol açmıştı.

Deprem ve tsunami, Fukuşima santralinde de radyoaktif sızıntıya yol açarak Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olmuştu.

Üç reaktörün erimesi sonucu ortaya çıkan radyasyon sızıntısının ardından bölgede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmişti. 11 Mart 2011 tarihli bu fotoğrafta Miyako kentini deprem sebebiyle oluşan tsunami vuruyor.

4-İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry, ortak arkadaşları aracılığıyla 2016'da tanıştığı Meghan Markle ile 19 Mayıs 2018'de başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti.

Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesi olmuştu.

5-Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 15 Eylül 2019'da çekilen bu fotoğrafta protestocular polisin gaz ile müdahalesine karşın kendilerini şemsiye ile koruyor. Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

6-Tarihi Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan'da çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü.

Yangına müdahale eden yaklaşık 400 itfaiyecinin çalışmaları sayesinde, kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

7-İzlanda'da 2010 yılında faaliyete geçen Eyyafyallayökül Yanardağı'nın püskürttüğü küller, 100 binden fazla uçak seferinin iptaline ve uluslararası uçuşlarda bir hafta boyunca büyük bir kaos yaşanmasına neden olmuştu.

8-ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore-Kuzey Kore sınırında yer alan "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya geliyor. 30 Haziran 2019

9-Anders Behring Breivik, Temmuz 2011'de başkent Oslo'da ve Norveç'e bağlı Utoya Adası'ndaki gençlik kampına düzenlediği terör saldırılarında 77 kişiyi öldürmüş, 242 kişiyi yaralamıştı.

Çoğu çocuk 77 kişinin katili 37 yaşındaki Breivik, Norveç'te en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edilmişti. 23 Temmuz 2011'de çekilen bu fotoğrafta Anders Behring Breivik'in gerçekleştirdiği saldırı sebebiyle yaşamını yitirenler ve cansız bedenleri beyaz örtü ile kapatılan kurbanlar yer alıyor.

10-Yılbaşından bu yana büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı. Birleşmiş Milletler, son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşadığı Venezuela'da ülkesini terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığını bildirmişti.

16 Nisan 2018'de çekilen bu fotoğraf, ülkede 2.4 kg tavuğun 14 milyon 600 bin Venezuela bolivarına denk geldiğini gösteriyor.

11-İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William, Kate Middleton'la, Londra'daki Westminster Katedrali'nde 29 Nisan 2011'de görkemli bir düğünle evlenmişti.

12-2016'da gerçekleşen başkanlık seçimini kazanan ABD Başkanı Donald Trump ve destekçileri, ABD Kongre binasıyla Washington Anıtı arasındaki “National Mall” denilen yeşil alanda kutlamalar için toplandı. 20 Ocak 2017

Karşılaştırmalı fotoğrafın sağ tarafında ise önceki ABD Başkanı Barack Obama ve destekçileri yine aynı yerde kutlama yapıyor. 20 Ocak 2009

13-Libya'yı 42 yıl boyunca demir yumrukla idare eden Muammer Kaddafi, 20 Ekim 2011'de memleketi Sirte'de muhalif silahlı gruplar tarafından öldürülmüştü.

24 Eylül 2011'de çekilen bu fotoğrafta Kaddafi karşıtları, Sirte yakınlarında roket saldırısı düzenliyor.

14-Kanada'nın Newfoundland Adası kıyılarında bölge halkı yılın ilk buzdağını görmek için sahil hattına akın ediyor. 16 Nisan 2017

15-ABD'nin Louisiana eyaletinin Baton Rouge kentindeki bir marketin dışında meydana gelen olayda, 37 yaşındaki siyahi Alton Sterling, polisin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetmişti.

Ülkede yeniden polis şiddetine yönelik protestolara yol açan olay için Twitter üzerinden kullanılan "#AltonSterling" etiketi, bir anda ABD'de en üst sıraya çıkmıştı.

9 Temmuz 2016'da çekilen bu fotoğrafta olayı protesto eden 28 yaşındaki aktivist Ieshia Evans gözaltına alınıyor.

16-1998 yılında Venezuela Devlet Başkanı olarak göreve başlayan Hugo Chavez, seçim kampanyası kapsamında 4 Ekim 2012'de başkent Caracas'ta konuşma yapıyor.

Hugo Chavez 5 Mart 2013'te hayatını kaybetti.

17-30 Mart 2014'te Suriye'nin Rakka kentinde çekilen bu fotoğraf, terör örgütü DEAŞ'ın kent sokaklarında geçit töreni yaptığı anları gösteriyor.

Ekim 2017'de terör örgütü PKK/PYD, DEAŞ ile süren 1 haftalık görüşmelerin ardından, örgütün yerli terörist savaşçılarının Rakka'yı terk etmesine izin vermişti.

18-Mısır'da 25 Ocak 2011'de başlayan kitlesel gösteriler, halk devrimine dönüşmüş ve 11 Şubat'ta Hüsnü Mübarek'in istifa etmesiyle son bulmuştu.

19-İtalya'nın Toskana bölgesine bağlı Giglio adası açıklarında 13 Ocak 2012’de Costa Concordia kruvaziyeri kayalıklara çarparak kaza yapmış ve yan yatmıştı.

Kruvaziyer ancak Eylül 2013'te 19 saat süren çalışmanın ardından dik konuma getirilmişti.

20-"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya, 11 Mart 2011'de tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşamıştı.

Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan dev tsunami, 18 bin kişinin yaşamını yitirmesine, binlercesinin yaralanmasına ve ülkenin kuzeydoğu kıyılarında büyük hasara yol açmıştı.

Otsuchi'de 28 Mart 2011'de çekilen bu fotoğraf deprem ve tsunaminin yarattığı tahribatı gözler önüne seriyor.

21-ABD'nin Hawaii eyaletinde faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden bin 700'den fazla kişi tahliye edilmişti. 13 Mayıs 2018

22-Şili'nin başkenti Santiago'da halk, 1973 darbesini protesto ediyor. 11 Eylül 2016

23-Pakistan'ın Makaland bölgesinde buğday samanı yüklü bir kamyon devriliyor. Köylüler kamyonu düzeltmek için ip kullanıyor. 13 Nisan 2012

25-Nepal'in başkenti Katmandu'da bölge halkı, kente giren bir leoparı öldürdükten sonra sevinç çığlıkları atıyor. 10 Nisan 2013