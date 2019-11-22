Son 15 yıldır ölümler anal kanser yüzünden gerçekleşiyor

Teksas Üniversitesi’nde günümüzde yapılan araştırmalar, 50'li ve 60'lı yıllarda insanlar arasındaki oranlardaki çarpıcı artışa rağmen endişe vericidir. Araştırmacılar, genelde enfeksiyon sonucu ortaya çıkan bulguların HPV aşısı olmanın önemini vurguladığını söyledi. Anal kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 90'ına HPV virüsünün neden olduğu açıkça görülüyor.

UTHealth Halk Sağlığı Okulu'nda yardımcı araştırmacı ve yardımcı doçent olan Dr. Ashish Deshmukh, “Anal kanserinin nadir olduğu tarihsel algıya bakıldığında, ortada ihmaller olduğu anlaşılıyor” dedi ve ekledi: “Görülme sıklığındaki çarpıcı artış, uzak evre hastalık oranlarının artması ve anal kanserinin ölüm oranlarındaki artışlar araştırmamızı tamamlamamız açısından çok önemli.'

2006 yılında, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), HPV'nin 6, 11, 16 ve 18 türlerine karşı koruma sağlayan ilk aşısı olan Gardasil'i onayladı.

Bahsi geçen aşı günümüze kadar oldukça fazla sayıda insanın üzerinde denendi.Şimdi, gençlerin sadece yüzde 50'sinden fazlasının HPV aşılarını güncel olarak yaptırdığı ve aşılama oranlarında 2017'den 2018'e kadar yüzde beşlik bir artış olduğu tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, HPV'nin boyun arteri, anal, penis ve baş boyun kanserleri içeren kanser oranları, aşılama oranları ile doğru orantılı olarak artmaya devam ediyor.

Kısacası, HPV enfeksiyonları kendi kendilerine belirsiz nedenlerle artmaya devam ediyor gibi görünüyor. İlişkili kanserlere yönelik artışın kişilere geç tanı konması dolayısıyla gerçekleştiği ise muhtemel. Doktorlar tarafından kanser teşhisi konuncaya ve aşıya vuruluncaya dek virüse maruz kalan birçok kişi ne yazık ki bunun farkında olmuyor.

Ulusal Kanser Enstitüsü Dergisi'nde yayınlanan yeni araştırmanın bulguları da özellikle anal kanser oranlarında dik bir artış izlendiği yönünde.2001 ve 2016 yılları arasında toplam 68.809 kişiye anal kanser teşhisi kondu ve bunlardan 12.111’i bu hastalıktan öldü.Teşhisler ve ölümler her yıl yaklaşık yüzde üç arttı; elimizdeki bu yeni araştırmalara göre anal kanseri, günümüzde en hızlı yayılan kanser türlerinden biri. Anal kanserine erken teşhis konulduğunda sonuçlar çok daha iyi olur ve hastanın hayatta kalma oranı yaklaşık yüzde 80'e kadar artar.

Hastalık lenf bezlerine yayıldığında ise bu oran yüzde 60'a düşer.

Anal kanserinin belirtileri aslında oldukça belirgindir; anal bölgede ağrı, basınç veya topaklar, sıra dışı akıntı, kanama veya bağırsak hareketlerinde değişiklikler gibi diğer daha genel koşullarla kolayca karıştırılabilirler.

Anal seks, anal kanseri gelişimi için önemli bir risk faktörüdür ve hastalar risk faktörlerini doktorlarına açıklamakta tereddüt edebilirler. Bu da tedavi için gerekli zamanın daralmasına yol açar. Icahn Tıp Fakültesi’nde doçent olan kıdemli çalışma yazarı Dr. Keith Sigel, “Bazı yüksek riskli gruplar dışında, şu anda anal kanseri için hastalar arasında tarama yapılmıyor ancak bu çalışmanın sonuçları daha geniş taramaların değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

Yine Icahn Tıp Fakültesi’nden Dr. Dshmukh ise konu için, “Anal kanserin artan oranları ve kansere olan bağışıklığın önemi hakkında farkındalığı artırmak için eğitim kampanyalarına ihtiyaç var” önerisinde bulundu.

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