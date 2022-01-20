Son 2 yılda en az 28 kadın yüksekten düşme sonucu öldü!

Geçen temmuz ayında '1.5 yılda 22 kadın yüksekten düşüp(!) öldü' manşetiyle konu gündeme gelmişti. Haberin ardından da yüksekten düşmeye bağlı ölümler devam etti. Son 2 yılda en az 28 kadın evde yalnız değilken, balkondan ya da pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli olarak kayıtlara geçen bu ölümleri birçoğu henüz aydınlanmadı. Soruşması tamamlanan bazı dosyalarda da, intihar ettiği öne sürülen kadınların, öldürüldüğü ortaya çıktı.

15 GÜNDE ÜÇ KADIN

Yılın ilk 15 gününde 3 kadın pencereden düştü. Kocaeli'de polis memuru arkadaşının evine giden 23 yaşındaki Sefanur Çağlar 7. kattan düşerek ağır yaralanırken, üniversiteli Melike Şahin, erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan erkek arkadaşı ise, adli kontrolle serbest kaldı. Gaziantep'te de evinde arkadaşı Çağrı Şaşmaz'la tartıştığı sırada balkondan düşen hemşire Adile Kılınç, hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm sonrası Şaşmaz ise tutuklandı.

ÖLDÜRDÜ 'İNTİHAR' DEDİ

- Osmaniye'de Naime Özbulat Taş 28 Nisan 2020 tarihinde, oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinden şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirmişti. Eşi Aşkın Taş, Naime Özbulat'un intihar ettiğini öne sürmüştü. Otopsi sonrası eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

- İstanbul'da Şebnem Köker (29) geçen 21 Haziran'da, Timuçin Bayhan ile Kadıköy'de kaldığı bir pansiyonun 5. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Bayhan, "Kendi atladı" dese de soruşturma sonrası Köker'in itilerek aşağı atıldığı ortaya çıktı ve Bayhan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi.

- Gaziantep'te yaşayan Duygu Delen (17), 13 Ağustos 2020'de 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan ise genç kadının intihar ettiğini öne sürmüştü. Çelişkili ifadeler veren Kaplan tutuklandı. Delen'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Genel Kurulu'ndan gelecek rapor bekleniyor.

- Ankara'da lise öğrencisi Gamze Açar (17) da iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Otel odasında yanında bulunan Rıza Doğan genç kadının intihar ettiğini öne sürse de Açar'ın, kıyafetlerinde ve tırnaklarında cinsel istismar delilleri bulununca tutuklandı.

İzmir'de 2 çocuk annesi Selma Erergin, Zonguldak'ta yaşayan 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta ve İstanbul'da yaşayan Sevcan Demir'in(33) yüksekten düşerek ölmeleri de davaya dönüştü.

‘SAYI ÇOK DAHA FAZLA’

Yüksekten düşmeye bağlı gerçekleşen ölümler ilgili Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar şu bilgileri verdi: “Basına yansımayan vakaları da eklediğinizde sayı çok daha fazla. Yüksek düşme şeklindeki kadın ölümlerinde, otopside tespit edilen travmatik lezyonlar (yaralar) ölmeden önce mi olmuş bir kısmı yoksa yüksekten düşmeyle mi oluşmuş bunun ayrımını yapmaya çalışıyoruz. Düşme açısı ve düşme hızı da önemli. Serbest düşen bir insan vücudunun, havada izlediği yolla aşağı atılan bir insanın hava izlediği yol farklı. Eğer düşüş anıyla ilgili bir kamera görüntüsü varsa, bu görüntüden yola çıkılarak da birtakım kriterler ortaya çıkıyor. Olay yeri incelemesi de önemli. Olay yerinde kan varsa kime ait olduğunu tespit ediyoruz. Ölen kadına aitse, öncesinde bir darp olduğunu söylüyoruz, bu da intihardan uzaklaştırıyor. Ancak bu olayların aydınlatılmasındaki süreç uzun sürüyor. İntihar olduğu iddia edilen kadın ölümlerinin detaylı incelenmesi gerekiyor. Ayrıca ne hikmetse yüksekten düşenlerin hepsi kadın. Bu cinsiyet ayrımı bile başlı başına bir kriter. Erkek kadın intihar oranlarına baktığımızda eşit diyebiliriz. Ancak kadınlar tercih ettiği yöntemler arasında yüksekten atlama birinci sırada değil. Kadınlar, şiddet içeren intihar yöntemlerini seçmez. Bu yöntemleri daha çok erkekler seçiyor.”

Çiğdem Yılmaz / Milliyet







