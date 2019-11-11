8 aylık hamile olan oyuncu Müge Boz, doğuma 1 ay kala poz verdi.

Fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Müge Boz şu mesajı yayımladı:

"Hayatımın dönüm noktası olan bu değerli anlarım tam da içime sindiği gibi fotoğraf karelerine yansıdı.

Hamilelik benim için daha dişi, daha kadınsı, öz güvenli, ayakları yere basan bir ruh hali içerisinde hissettiğim bir dönem oldu. Herkes farklı duygular hissedermiş ya..."

Bebeğinin cinsiyetini öğrenmedi

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" programına konuk olan 8 aylık hamile Müge Boz bebeğinin cinsiyetini hala öğrenmediğini söyledi.

İşte Müge Boz’un açıklamalarından satır başları…

"Bebeğin cinsiyetini öğrenme süreci benim çok hoşuma gitti. Çünkü artık bir şeyi bekleme heyecanını yaşayamaz olduk. Her şeye kolay erişiyoruz ben de bu yüzden bebeğin cinsiyetini öğrenmedim."

"Beklemek daha güzel"

"Beklemek daha güzel heyecan verici, doktorumuz bebeğin cinsiyetini yazdı ve bir zarfa koydu. Biz o zarfı hep yanımızda taşıyoruz ama açmıyoruz. Öğrenmek istemedik ikimiz de bu durum hoşumuza gidiyor."

"Belki erkektir"

"Açıkçası son zamanlarda çok tatlı yiyorum, eğer tatlı yiyen erkek çocuk doğruyorsa belki bebeğin cinsiyeti erkektir ama inanın bilmiyoruz cinsiyetini öğrenmedik."

"Cinsiyetini doğru tahmin edene ödül vereceğiz"

"Hediye alanlar da ısrar ediyor, ‘kız mı, erkek mi? hediye alacağız ne alacağımızı bilmiyoruz’ diyorlar. Bebeğimizin cinsiyetini doğru tahmin edene ödül vereceğiz. Evet, cinsiyet belli değil ama ismi belli onu da şimdi söylemeyeceğim."