Son dakika! 10 şüpheliye ByLock gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

03 Mayıs 2019, Cuma 10:36 Son Güncelleme:
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Son dakika! 10 şüpheliye ByLock gözaltısı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 10 şüpheli hakkında, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 8'inin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

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