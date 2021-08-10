Türkiye Son dakika: 14 kişilik minibüsten bakın kaç Suriyeli çıktı

Son dakika: 14 kişilik minibüsten bakın kaç Suriyeli çıktı

Türkiye

Son dakika: 14 kişilik minibüsten bakın kaç Suriyeli çıktı

Osmaniye'de 14 kişilik minibüsü durduran polis ekipleri 28’i kaçak 30 Suriye uyrukluyı yakaladı. 56 bin 730 TL ceza kesilen sürücü A.Y.S gözaltında.

10 Ağustos 2021, Salı 12:49 Son Güncelleme:
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince D-400 yolunda oluşturulan uygulama noktasında çalışma yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan 14 kişilik minibüsün içinde, balıkistifi taşınan 30 Suriyeli olduğu belirlendi. Yapılan kontrolde 28 kişinin resmi makamlarca verilen kimlik belgesinin olmadığı, Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

Suriyelileri Gaziantep’ten Adana’ya taşıyan sürücü A.Y.S. de gözaltına alınırken, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı. Araca 'göçmen kaçakçılığı' suçunda kullanılmasından dolayı ilgili kanun kapsamında el koyuldu. Ayrıca sürücüye 'belgesiz yabancı taşımak' dahil toplam 56 bin 730 TL ceza uygulandı. Kaçak göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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