Türkiye Son dakika: 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Son dakika: 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Türkiye

Son dakika: 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Son dakika gelen habere göre; 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız.' dedi.

14 Mart 2021, Pazar 15:39 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Salgın, bize 'olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın, ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir. Hamdolsun ülkemizde, insanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarından geri çevrildiği, yaşlı bakım evlerinde ilgisizlikten öldüğü vahim görüntülerin hiçbirine meydan vermedik.



SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık

En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız.

Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız.

Hiç şüphesiz bu başarıda en büyük pay, gece gündüz demeden insanımızı sağlığına kavuşturmak için koşturan sağlık çalışanlarımıza aittir. Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır.

Rehavete kapılmadan, TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum.

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