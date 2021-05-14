Türkiye Son dakika: 14 Mayıs koronavirüs tablosu

Son dakika: 14 Mayıs koronavirüs tablosu

Türkiye

Son dakika: 14 Mayıs koronavirüs tablosu

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 14 Mayıs 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

14 Mayıs 2021, Cuma 19:14 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1102 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 463 bin 16'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390, vefat sayısı 44 bin 301, ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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