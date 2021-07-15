Türkiye Son dakika... 15 Temmuz Müzesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Son dakika... 15 Temmuz Müzesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Türkiye

Son dakika... 15 Temmuz Müzesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı ile Demokrasi Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 16:58 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin özel ses ve görsel efektlerle anlatılacağı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen müzeye beraberindekilerle yürüyerek geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ettiği duanın ardından Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri müzeyi gezdi.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.


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