2018-DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları belli oldu

2018-DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları belli oldu ÖSYM, 2018-DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek