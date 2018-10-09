2018-DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları belli oldu
ÖSYM, 2018-DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek
16 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Diş Hekimliği) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
>> 2018-DUS ve STS DİŞ HEKİMLİĞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.