Spor Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları için yabancı seyirci alınmayacak!

Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları için yabancı seyirci alınmayacak!

Spor

Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları için yabancı seyirci alınmayacak!

Japonya, koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul edilmeyeceğini açıkladı

20 Mart 2021, Cumartesi 14:32 Son Güncelleme:
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Japonya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul etmeyecek.

Japon Hükümeti, "23 Temmuz - 8 Ağustos 2021" tarihleri arasında düzenlenecek olan 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda yabancı seyirci olmayacağını duyurdu.

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