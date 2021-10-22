Son dakika… 2021-YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Öğrencilerin merakla beklediği 2021 YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün 2021 YKS ikinci ek yerleştirme ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı.
22 Ekim 2021, Cuma 10:08 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından 2021 YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını belirterek şu açıklamayı yaptı:
Değerli YKS adaylarımız, 14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.
Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtları ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
https://twitter.com/halis_aygun/status/1451443203085848579?s=24
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