Son dakika… 2021-YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından 2021 YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Değerli YKS adaylarımız, 14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtları ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.



