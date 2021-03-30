Türkiye Son dakika: 25 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

Son dakika: 25 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

Türkiye

Son dakika: 25 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 115 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde operasyon başlatıldı.

30 Mart 2021, Salı 01:00 Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, meslekten ihraç edilen ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

AA

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