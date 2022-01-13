Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları borçlandırıp, baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik Ankara, Adana ve İstanbul’un da bulunduğu toplam 28 ilde 'Kene' operasyonu başlattı. 160 kişiye yönelik operasyonda 133 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.





Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızı önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan fırsatçılara yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Dairesi Başkanlığı koordinesinde, İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımız talimatları çerçevesinde sürdürülen 6 aylık planlı çalışmalar neticesinde;

- Verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek ve bu senetler üzerinde tahrifat yaparak (500.000’i 5.000.000 yaparak),

- Acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlarımıza pos cihazı kullanarak para vererek, (pos cihazından 3.000 TL çekip, vatandaşa 2.300 TL vererek),

- Ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşlarımızın evlerini, arabalarını, arsalarını, haksız olarak elde ederek,

133 GÖZALTI KARARI

Hedef şahıslarından 133’ü hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca gözaltı kararı mevcut olup, 27 şahıs ise ifadesi alınmak üzere Emniyete davet edilecektir.

Öte yandan 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen 'Tefecilik 1' ve 'Tefecilik 2' operasyonlarında 478 hedef şahıs adli makamlar önüne çıkarılmış, çok sayıda av tüfeği, tabanca, senet, pos cihazı, uyuşturucu madde, para elde edilmişti.

Devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleri en büyük önceliğimiz olup suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."















