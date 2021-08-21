Türkiye Son dakika: 3 gündür aranan Hatice'den kahreden haber geldi!

Son dakika: 3 gündür aranan Hatice'den kahreden haber geldi!

Türkiye

Son dakika: 3 gündür aranan Hatice'den kahreden haber geldi!

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 17 yaşındaki Hatice Gül Yıldız’dan evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Barajdan kanala su verilmesi sırasında bugün Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 15:23 Son Güncelleme:
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Bigadiç ilçesindeki evinden 18 Ağustos günü çıkan, en son bir markete girerek alışveriş yaptığı tespit edilen Hatice Gül Yıldız, daha sonra taksiye binerek, kırsal Yörücekler Mahallesi’nde bulunan baraja gitti. Yıldız’ın bulunması için iki gün boyunca barajda ve çevresinde arama yapıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Barajdan kanala su verilmesi sırasında bugün Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıldız’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kuruma sevk edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatice'nin ailesi, 18 Ağustos'tan bu yana çocuklarından haber alamadıklarını jandarma ekiplerine bildirmiş, kızın son olarak ilçe merkezindeki bir marketten alışveriş yapıp daha sonra taksiyle Yörücekler Barajı'na gittiği tespit edilmişti. AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince barajda arama çalışması yapılmıştı.


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