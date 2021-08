İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Yoğun yağışlar Kastamonu, Bartın ve Sinop illerimizde büyük sel felaketlerine neden oldu.





"VATANDAŞLARIMIZI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Bu arada maalesef ölen kardeşlerimiz var. Bartın'da kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor. Az sayıda vatandaşımızın tedavisi halen devam ediyor.

Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz de bir süredir tabii felaketlerle boğuşmaktadır. Amerika'sı da Kanada'sı da Almanya'sı da böyle. Her bu tür felaketlerle boğuşuyor. Temennimiz o ki bunlarla boğulurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım. Ülkemizin güneyinde geçmişte eşi benzeri olmayan yangınları yaşadık.

Antalya, Muğla'daki yangın felaketlerini biliyorsunuz. Hamdolsun bu yangınların hemen hemen hepsini de kontrol altına almayı başardık. Bir süre önce Doğu Karadeniz'de epeyce bir ilçemizde selin yol açtığı sıkıntılarla mücadele ettik.

"FELAKETİN İLK ANINDAN İTİBAREN SİZLERLE BERABERİZ"

Birkaç gündür Kastamonu ve çevresindeki illerde hayatını kaybedenlerin üzüntüsü milletimizin ortak üzüntüsüdür. Devlet olarak tüm imkanlarımızla felaketin ilk anından itibaren sizlerle beraberiz.

Aşından yemeğe ne gerekiyorsa hepsini yaptık, yapıyoruz, yapacağız. 19 helikopter, bir İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinesi ve pek çok araç gereç şu anda sahada faaliyet gösteriyor.

"MAĞDUR DURUMDA OLANLARIN YÜZDE 95'İNİ KURTARDILAR"

Ben dün ekranda izledim, bütün kardeşlerimizi evlerin damlarından kurtaran silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin nasıl kurtardıklarını izledim. Bu kahramanlarımız alnından öpülesi kahramanlarımız. Mağdur durumda olan yüzde 95'ini kurtardılar. Allah göstermesin aksi olabilirdi ama bunu başardılar.

Ben bu operasyonda görev alan tüm kardeşlerimizi alnından öpüyorum. Bu operasyon gözlerimiz yaşlı olarak kadın erkek çocuk demeden sepetin içerisinde o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu herhalde gözlerimizi yaşartmıştır değil mi. Selden etkilenen Ayancık Devlet hastanesindeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiştir.

Şu anda karayollarımız çalışmaktadır. Elektrik kesintisi olan yerlerde bir an önce enerji akışı sağlamak için çalışmalar sürüyor. Su kesintisi yapılan yerlerdeki altyapı onarım çalışmaları da hemen başlamıştır. Haberleşmenin kesintisiz sürmesi için gerekli mobil istasyonlar ihtiyaç duyulan evlere ulaştırılmıştır. Hasar tespit çalışmaları 3 ilimizde 120 ayrı ekiple sürmektedir.

Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz. Ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek imkana sahiptir, bundan endişeniz olmasın. Bugüne kadar yaşamış olduğumuz her hadisede Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdik.

"BURAYI DA AFET BÖLGESİ İLAN EDİYORUZ"

Genel hayata etkili afet bölgesi olarak burayı da aynı şekilde ilan ediyoruz. Kastamonu, Bartın, Sinop...

"BİR GRAMLIK İŞ ÜRETEMEMİŞ OLANLAR İLERİ GERİ KONUŞUYORLAR"

Felaketler ülkelerin ve milletlerin birlik, paylaşma hasletlerinin öne çıktığı dönemlerdir. Bu işin siyaseti olmaz. Ama bakıyorum ki bazı kanallarda siyasetle uzaktan yakından alakası olmayan tipler çıkıyor. İleri geri konuşuyorlar. Bu konuda bir gramlık iş üretememiş olanlar ileri geri konuşuyorlar. Biz işimize bakacağız. Onların bu şekilde yaklaşımı bizi üzmez. Bizi üzen nedir biliyor musunuz? Böyle bir zamanda bir olmamız lazım. ama onlar hala gelip de Erdoğan'a nasıl vurayım da ona yara vurayım. Yara veremezsiniz.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN BAKAN ARKADAŞLARIM ORADAN ÇIKMADILAR"

Biz milletle beraberiz, milletle de beraber yola devam edeceğiz. Biz bir ölür, bin diriliriz. Şu afetleri de aşıyoruz, aşacağız. Antalya'yı, Manavgat'ı her yeri gördünüz. Amerika'sı, Rusya'sı yangınların altından kalkamadılar hala biz 20 günü bulmadan bu afetlerden büyük oranda kurtulduk. Gece gündüz demeden bakan arkadaşlarım oradan çıkmadılar.

Geçmişte depremler, işte yine yangınlar şimdi de seller vesilesiyle tek yürek haline gelmeyi hamdolsun başarıyoruz. Her dönemde olduğu gibi bugün de bu bozguncular ülkemizi kötülemek, milletimizin arasına fitne sokmak için ortaya çıkabiliyorlar. Yaşadığımız ortak üzüntülerimiz de birliğimizi güçlendiren bir etkiye sahiptir.

Evlatlarımıza daha iyi bir ülke bırakmanın gayreti içindeyiz. yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek yolumuza devam ediyoruz.

"BU İŞİ DE BİZ BAŞARACAĞIZ"

Ülkemizi gerçekten çok parlak bir geleceğin beklediğine inanıyoruz. 19 yılda bu ülkeye her alanda kazandırdığımız sağlam altyapının üzerinde güçlü ve büyük Türkiye'nin inşası için her zamankinden daha ok çalışıyoruz. Ormanlarımız yandı, bitmedi ki şimdi 19 senede biz bu ülkede 5.5 milyar fidan değil ha ağaç diktik. Nasıl diktiysek gene dikeceğiz. ve küllerimizden ayağa kalkacağız. Bu işi de biz başaracağız. Ne yangın ne sel bölgelerine giderler, rahat rahat oturdukları yerden gazel okurlar.