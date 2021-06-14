Türkiye Son dakika: 4 çocuk annesi kadın ölü bulundu

Son dakika: 4 çocuk annesi kadın ölü bulundu

Türkiye

Son dakika: 4 çocuk annesi kadın ölü bulundu

Diyarbakır'da, 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Esma Yücel evinde, sırtından vurulmuş halde ölü bulundu.

14 Haziran 2021, Pazartesi 16:45 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 4 çocuk annesi Esma Yücel'den haber alamayan yakınları, evine gidip, kapıyı çaldı. Yanıt alamayan Yücel'in yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis, çilingir ile eve girdi. Polis evde Esma Yücel'i sırtından vurulmuş halde, kanlar içinde ölü buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Esma Yücel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olay yeri incelemesinin ardından cinayet ile ilgili soruşturma başlattı.


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