Türkiye Son dakika: 41 ilde operasyon! 158 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon

Son dakika: 41 ilde operasyon! 158 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon

Türkiye

Son dakika: 41 ilde operasyon! 158 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon

İzmir merkezli 41 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında arama kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 158 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

19 Ekim 2021, Salı 07:50 Son Güncelleme:
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün TSK’deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 33'ü muvazzaf 48 asker ile 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 1'inin albay, 1'inin binbaşı, 1'inin yüzbaşı, 3'ünün üsteğmen, 1'inin teğmen, 30'unun astsubay, 11'inin ise uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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