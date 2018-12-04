Son dakika: 43 hakim ve savcının görev yeri değişti Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin Adli ve İdari Yargı kararnameleri ile 43 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK’nın internet sitesinde, görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi yayımlandı