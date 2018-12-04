Son dakika: 43 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin Adli ve İdari Yargı kararnameleri ile 43 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK’nın internet sitesinde, görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi yayımlandı
HSK Birinci Dairesi'nin Adli ve İdari Yargı kararnameleriyle görev yeri değişen 43 hakim ve savcının listesi yayımlandı.
Buna göre adli yargıda 17, idari yargıda 26 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi.
İşte kararname kapsamında yerleri değiştirilen o hakimler ve savcıların tam listesi: