Son dakika: 4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli başlatılan FETÖ operasyonunda tamamı muvazzaf 219 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ünün albay rütbesinde olduğu bildirildi
FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 4’ü albay 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gece 01.00 sıralarında şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.