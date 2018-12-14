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Son dakika: 4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli başlatılan FETÖ operasyonunda tamamı muvazzaf 219 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ünün albay rütbesinde olduğu bildirildi

14 Aralık 2018, Cuma 08:23 Son Güncelleme:
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Son dakika: 4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 4’ü albay 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gece 01.00 sıralarında şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.


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