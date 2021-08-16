Sağlık Bakanı Bakan Koca Fahrettin Koca, 4'üncü doz ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA AÇIKLADI: 26 İLE YÜKSELDİ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan aşılamada yaş sınırı değişti. Türkiye'de tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı.

Sağlık BakanlığıCovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlandı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.

3. DOZUNU BİONTECH YAPTIRANA 4. DOZ HAKKI

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.







