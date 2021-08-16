Türkiye Son dakika: 4'üncü doz koronavirüs aşısı açıklaması! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Son dakika: 4'üncü doz koronavirüs aşısı açıklaması! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Türkiye

Son dakika: 4'üncü doz koronavirüs aşısı açıklaması! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

4'üncü doz aşı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, 'Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur.' dedi.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 13:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Bakan Koca Fahrettin Koca, 4'üncü doz ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA AÇIKLADI: 26 İLE YÜKSELDİ 

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan aşılamada yaş sınırı değişti. Türkiye'de tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı.

Sağlık BakanlığıCovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlandı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.

3. DOZUNU BİONTECH YAPTIRANA 4. DOZ HAKKI

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

İlgili Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısında yeni karar! Yaş sınırı değişti



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
ÖTV düzenlemesi yerlileri sevindirdi
Hakan Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Şirin Sever
Doğa anlatınca anlarsınız belki!
Şirin Sever
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yüzdüğü yeri gören polisler harekete geçti! 'Yüzüyorum, neden karışıyorsunuz?'